Налоговики рассказали об электронной «первичке»

П. 1 ст. 252 НК РФ признает расходы в целях налога на прибыль, если они подтверждены документами. Данные налогового учета по ст. 313 НК РФ также нужно подтвердить первичными учетными документами. Их составляют в бумажном или цифровом виде, причем цифровую форму надо подписать электронной подписью.

Их виды, пригодные для бухучета, установлены федеральными стандартами бухучета. До их принятия компания может пользоваться любым предусмотренным законом видом цифровой подписи, оформляя «первичку».

Из ст. 6 Закона N 63-ФЗ следует, что данные в электронной форме, заверенные простой или неквалифицированной подписью, признаются равными бумажному документу.

Таким образом, в цифровом документообороте компании могут применять виды электронных подписей, соответствующие Закону N 63-ФЗ. Если подпись простая или усиленная неквалифицированная, то фирмы должны заключить соглашение, соответствующее требованиям этого закона.

Что же до подачи документов в налоговую, то, если они существуют в цифровом виде, плательщик может отправить их через личный кабинет или по иным каналам связи.

Электронная документация создается по форматам, утвержденным следующими приказами ФНС:

от 30.11.2015 N ММВ-7-10/552@; от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@.

Если формат документов расходится с утвержденными налоговиками формами, то они предоставляются в налоговую в виде бумажной копии, на которой должна стоять отметка о подписании их ЭЦП.

ПИСЬМО ФНС РФ от 20.02.2018 № ЕД-4-15/3372