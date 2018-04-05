«Пшеница-200» и «Санофи» стали заслугой Клычкова в рейтинге «Регионы России»

Врио губернатора Орловской области оказался на четвертом месте рейтинга промышленной активности губернаторов России , сообщает портал «Вести. Экономики».

В ТОП-10 рейтинга «Регионы России», составленный за период с 1 января по 21 марта 2018 года, издание включило Андрея Клычкова

По словам экспертов, в Орловской области действует «особый режим инвестиционной деятельности». В заслугу врио губернатора поставила компанию «Фригогласс-Евразия», занимающуюся производством холодильного оборудования, завод по производству инсулина «Санофи-Авентис Восток» и алмазное производство «Золотой Орел».

Справедливости ради, стоит отметить, что ГК «Санофи» приобрела контрольный пакет акций завода по производству инсулинов, расположенного в Орловской области в 2010 году. ООО «Фригогласс Евразия» было создано в 1998 году, а первые холодильные установки сошли с конвейера предприятия в середине 2000 года.

В случае с «Золотым Орлом» составители рейтинга по всей видимости имели ввиду фабрику «Алроса» , которая обанкротившись, свернула производство в Орле.

В комментариях к рейтингу также отмечены международные компании, которые проявляют интерес к региону, но их названия не упоминаются.

Особое место в списке достижений Клычкова занимает «осуществление крупного международного лизингового проекта „Пшеница-2000″, предполагающий укрепление связки город-село сетью совместных производств. “

Напомним, в конце 1990-х годов ОАО „Орелагропромснаб“ заключило договор займа с Минфином РФ Внешэкономбанком на 114 млн немецких марок. Предполагалось, что в регион будут поставлять зарубежную сельскохозяйственную технику. Поручителем стала Орловская область. Проект провалился и регион в течение долгих лет за счёт бюджетных средств гасит кредит.

По данным „Орелграда“, рейтинг был составлен на основе информации, которую прислали регионы. Издание считает, что в данном случае, не владеет ситуацией и не знает детали проектов новая медийная команда Андрея Клычкова.

Политологи уже отреагировали на публикацию рейтинга.

— Команда орловского врио губернатора продолжает топить своего руководителя. „Нарисовали“ ему 4-е место в одном малоизвестном рейтинге, но нарисовали так, что это вызвало искренний смех уже в орловских СМИ. А сам Клычков в очередной раз показал абсолютное незнание региона, в который его отправили работать, — прокомментировал известный политолог Дмитрий Фетисов на своей странице в facebook.