Фотограф снимает горы с дронов — это фантастика

Ребен Ву/Reuben Wu родился в Ливерпуле и живет сейчас в Чикаго , это музыкант и фотограф. Он прославился, прежде всего, благодаря использованию самых передовых технологий в своих съемках. В частности, он одним из первых придумал подсвечивать летающими дронами части пейзажа — то, что у него получается, действительно впечатляет.

“Первый дрон появился у меня в 2014-м”, — рассказывает о себе фотограф. — «Я с детства мечтал о летающей камере, которой можно было бы снимать пейзажи с необычных ракурсов сверху или сбоку. Именно поэтому возможность использовать дроны при съемках я считаю настоящим прорывом и новой эрой в фотоискусстве».

Кроме собственно съемок он использует летающие дроны для подсветки нужных объектов — это усиливает захватывающие виды пейзажей и придает снимкам поистине фантастический вид.

Излюбленные объекты Ребена — скалы, горы и пустыни, он считает, что это самая благодатная фактура, с которой очень интересно экспериментировать. Он снимает только по ночам, применяя технику длительной выдержки.

Разумеется, каждая фотосессия требует довольно серьезной подготовки — мало того что это вылазка в более или менее удаленное от цивилизации место, куда нужно еще добраться. Очень важно тщательно изучить карты местности, чтобы вовремя оказаться где нужно, посмотреть на лунный цикл и стать счастливчиком, рядом с которым нет никаких туристов, совершенно не нужных в кадре.

Идея подсвечивать горные вершины с помощью дронов посетила фотографа совершенно случайно — при длинной выдержке на кадрах появлялись своеобразные орбиты от летающих гаджетов, которые так понравились Ву, что он решил сделать серию снимков. Эти фотографии сняты в национальном парке Аризоны.

Сейчас фотограф до того впечатлен собственными результатами, что собирается пойти дальше — подсвечивать дронами не только пики гор, но и ледяные шапки, и, возможно, водопады. Наверняка получатся снимки, от которых будет захватывать дух.