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Тренинг «САМОпроектирование» в Курске: девять часов работы над собой
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Тренинг «САМОпроектирование» в Курске: девять часов работы над собой 

Собака 43 минуты назад
Фото: Собака
14 апреля в 10:00 в Бизнес-центре «Гринн» пройдет тренинг преподавателя «Сколково» Игоря Дубинникова.
Игорь Дубинников — предприниматель, играющий тренер и инвестор в людей, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда ААА TRUST. Автор книги «Твоя бизнес-идея. Мечтать и создавать», а также программ развития людей: «САМОпроектирование», «300 Спартанцев», «САМОопределение». Более 5 тысяч человек прошли обучение на его программах.
Играющий тренер Технопарка Сколково, спикер и ведущий StartUpTour, StartUpVillage и Open Innovations. Основатель образовательной платформы Players&Coaches, бизнес-инкубатора 10incubator, открытого университета U+, консалтинговой компании Favourite Partners.
За плечами Игоря Дубинникова более 15 лет профессиональной деятельности в качестве топ-менеджера, отвечающего за людей, создание команд, изменения и эффективность. Опыт работы в отечественных и транснациональных компаниях в отраслях: энергетика, электромашиностроение, инжиниринг, солодовое и пивоваренное производство, оптовая и розничная торговля («Силовые машины» Алексея Мордашева, УК «РУКОМ» Михаила Абызова, «ТГК— 1» Газпромэнергохолдинг, «EnerZ» Бориса Зингаревича (E1 — международный стартап в области альтернативной энергетики), Т Плюс — энергетический холдинг Виктора Вексельберга (экс КЭС-холдинг), CАН ИнБев (AB InBev)).
Тренинг «САМОпроектирование» — это результат 20-летнего опыта работы Игоря Дубинникова в российских и международных компаниях с командами, с фокусом на изменения и повышение их эффективности. Работая на топ-позициях ведущих корпораций и занимаясь развитием собственного бизнеса сейчас, Игорь отмечает, что именно вовлеченность в свою деятельность, осознание и признание своего вклада и роли в компании, семье и обществе в целом — это источники истинной производительности и результативности человека.
На тренинге вы ответите на вопросы, чем вы можете быть полезны и есть ли у вас личная стратегия по различным областям жизни на 25 лет вперед. На протяжении девяти часов будет непрерывная работа над собой с целью повышения осознанности и понимания себя по ключевым аспектам жизни и деятельности. В любой момент в ходе тренинга и после его окончания вы сможете обратиться к тренеру за помощью, потому что основной фокус Игоря Дубинникова — поддержка вас на этапе трансформации и поиска себя, подпитка позитивом и созидательной энергией, подбор соответствующих партнеров и помощь в решении ваших персональных задач.
Все подробности о тренере, отзывы и истории учеников читайте на сайте: dubinnikov.ru, а также на его личной странице на Facebook: Igor Dubinnikov и канале на YouTube в разделе «О тренере»: Igor Dubinnikov.
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