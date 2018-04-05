Медики Екатеринбурга бесплатно измерят давление посетителям торговых центров

Завтра, 6 апреля, в 11 торговых центрах Екатеринбурга будут работать специальные зоны, куда все желающие смогут прийти и измерить давление. Акция приурочена ко Всемирному дню здоровья. Как сообщили в горздраве, она будет проходить с 17:00 до 19:00.

Вместе с данными об уровне артериального давления посетители ТРЦ получат рекомендации от медиков. Если давление не соответствует норме, врач выдаст список адресов городских поликлиник, куда можно обратиться.

Такие акции в Екатеринбурге проходят с 2015 года: за это время около 46 тысяч человек измерили давление. Повышенным оно оказалось почти у каждого пятого екатеринбуржца. Как отметили в Городском центре медицинской профилактики, высокое давление может свидетельствовать о серьёзных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Поэтому так важно вовремя обратиться к медикам.

— Места проведения акции выбраны не случайно, — рассказали в центре медпрофилактики. — Сюда приходят жители мегаполиса, которые, как известно, далеко не всегда уделяют должное внимание своему здоровью, не знают уровень своего артериального давления.

Список ТЦ, где можно измерить давление:

— ТРК «Комсомолл», дублер Сибирского тракта, 2, 1-й этаж, вход около гипермаркета «Карусель».

— ТЦ «Алатырь», ул. Малышева, 5, 1-й этаж, возле аптеки.

— ТРЦ «Радуга-парк», ул. Репина, 94, 1-й этаж, возле магазина «Окей».

— ТЦ «Омега», пр. Космонавтов, 41, 1-й этаж, место возле эскалатора, рядом с продуктовыми точками.

— ТРК «Белка-маркет», пр. Космонавтов, 86, 2-й этаж, в непродовольственной зоне, рядом с навигацией (напротив схода с эскалатора).

— «Сима-ленд», ул. Черняховского, 86.

— ТРЦ «Мегаполис», ул. 8 Марта, 149, 1-й этаж, от банкоматов — направо, у офиса банка «Открытие»

— ТРЦ «Гринвич», ул. 8 Марта, 46, 0-й этаж, возле «Гиперболы».

— ТРК «Парк Хаус», ул. Сулимова, 50, 1-й этаж, недалеко от гипермаркета «Карусель», возле «Фрисби».

— ТК «СИТИ-центр», пр. Ленина 50, эскалаторная зона, 1-й этаж, главный вход.

Помимо этого, в Екатеринбурге проходят и другие профилактические мероприятия — субботник против рака (каждую последнюю субботу месяца, ближайший — 28 апреля) и всеобщая диспансеризация (подробнее о ней можно прочитать в нашем репортаже).