Жители Новоаннинского района из-за паводка остались без воды

Как сообщили РИА34 в региональном комитете ЖКХ и ТЭК, воду отключили из-за работ на канализационной насосной станции № 2.

— В городе Новоаннинский нет воды 42 многоквартирных домов, где проживают 1277 человек. Проводятся работы на канализационной станции. Необходимость проведения работ на напорном канализационном коллекторе обусловлена высоким уровнем паводковых вод, — пояснили в ведомстве. — Возникла угроза затопления сточными водами машинного отделения насосной станции №1. Чтобы не допустить данную ситуацию и снизить нагрузку на коллектор, было принято решение отключить подачу воды.

Уточняется, что социальные объекты водой обеспечиваются, также организован подвоз воды к жилым домам.

В ремонтных работах принимают участие около тридцати рабочих, более 10 единиц спецтехники.