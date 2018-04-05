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Жители Новоаннинского района из-за паводка остались без воды
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Жители Новоаннинского района из-за паводка остались без воды 

ria34.ru 53 минуты назад
Фото: ria34.ru
В городе Новоаннинский Волгоградской области из-за высокого уровня паводковых вод произошла крупная коммунальная авария.
Как сообщили РИА34 в региональном комитете ЖКХ и ТЭК, воду отключили из-за работ на канализационной насосной станции № 2.
— В городе Новоаннинский нет воды 42 многоквартирных домов, где проживают 1277 человек. Проводятся работы на канализационной станции. Необходимость проведения работ на напорном канализационном коллекторе обусловлена высоким уровнем паводковых вод, — пояснили в ведомстве. — Возникла угроза затопления сточными водами машинного отделения насосной станции №1. Чтобы не допустить данную ситуацию и снизить нагрузку на коллектор, было принято решение отключить подачу воды.
Уточняется, что социальные объекты водой обеспечиваются, также организован подвоз воды к жилым домам.
В ремонтных работах принимают участие около тридцати рабочих, более 10 единиц спецтехники.
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