Как сделать теплоизоляцию садовых дорожек и паркингов

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru «Пеноплэкс Фундамент» (уп. 8 плит — 1465 руб.). Фото: «Пеноплэкс»

Садовые дорожки — это элемент, который объединяет цветники, зоны отдыха, различные постройки на загородном участке, придаёт ландшафту особый колорит. Вместе с тем дорожки и площадки выполняют утилитарную задачу — предохраняют от образования грязи во время дождей самые ходовые участки и облегчают передвижение по ним. Если пренебречь технологией укладки тротуарной плитки, то спустя год или два можно обнаружить, что местами она просела или вздыбилась, а в худшем случае потрескалась. Особенно часто это происходит на пучинистых грунтах, к которым относят глины, суглинки и супеси. Все они удерживают воду, не позволяя ей уйти в более глубокие слои. Кроме того, грунты этого типа обладают высокой капиллярной активностью и способны подтягивать влагу с расстояния 1,5 м (тогда как песок — всего с 30 см).

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru ТEХНОНИКОЛЬ Carbon Solid 500 (уп. 8 плит — 1880 руб. Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ

Предупредить деформацию покрытия на парковочных площадках и дорожках загородного участка, расположенного в зоне пучинистых грунтов, помогут плиты теплоизоляции из экструдированного пенополистирола (XPS). Это оптимальный продукт для экстремальных условий эксплуатации, в том числе повышенной влажности, повышенных нагрузок и непосредственного контакта с грунтом и грунтовыми водами. На отечественном рынке теплоизоляцию XPS представляют многие компании, среди них «Пеноплэкс», ТЕХНОНИКОЛЬ, Dow Chemical (торговая марка Styrofoam), Ursa. Материал производят с использованием технологии вспенивания. Благодаря замкнутой ячеистой структуре он имеет малый коэффициент теплопроводности, не впитывает влагу и обладает высокой прочностью на сжатие. Устойчивость плит экструдированного пенополистирола к попеременному замораживанию и оттаиванию обеспечивает их высокую морозостойкость. При правильном применении материал сохраняет стабильные физико-механические свойства, форму и размеры не менее 50 лет.

Плиты XPS имеют высокую прочность при статическом изгибе. Поэтому их можно укладывать непосредственно на песчаную подушку без риска повредить материал.

Необходимая толщина изоляционных плит «Пеноплэкс Фундамент» для утепле­ния садовых дорожек и паркингов: в Туле — 40 мм, во Владимире — 50 мм, а в Хабаровске — 70 мм. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Ursa XPS N-III-G4 (уп. 12 плит — 1297 руб.). Фото: Ursa

Плиты XPS эффективно работают в многослойной дорожной конструкции, нивелируя морозное пучение и, как следствие, деформацию дорожного покрытия. Их укладывают на утрамбованный и выровненный слой песка. Плиты имеют ступенчатую форму кромки, поэтому соединяются друг с другом без зазоров. Теплоизоляция дорожек и площадок позволит надолго забыть об утомительных ремонтах и монтаже нового тротуарного покрытия. И кстати, плиты экструдированного пенополистирола, помещённые под слой земли в парнике (обычном или обогреваемом), помогут поддерживать в нём тепло, увеличивая вероятность появления ранних овощей и обильных урожаев.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Покрытия дорожек и площадок нередко разрушаются на пучинистых грунтах, потому что в тёплое время года такие грунты набирают влагу. При минусовых температурах она замерзает и увеличивается в объёме. Величина пучения грунта (3–15 см) зависит от глубины промерзания в конкретном регионе. Процесс сопровождается расширением грунта по пути наименьшего сопротивления, то есть в сторону тротуарного покрытия. Это чревато образованием в нём трещин, постепенное увеличение которых приводит к разрушению. Изоляционные плиты «Пеноплэкс» помогают решить проблему деформации покрытия. Они уменьшают температурные колебания слоёв под покрытием, снижают насыщение грунта влагой снизу и уменьшают деформации пучения и просадки грунта.

Начальник техниче­­— с­кого отдела компании «ПЕНОПЛЭКС СПб»

Схема обустройства садовых дорожек на пучинистых грунтах

Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media