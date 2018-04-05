Новые технологии ПГК обеспечили рост перевозок в Приволжье

«В рамках реализации масштабной программы роста эффективности оперирования вагонными активами мы организовали перевозки торфа закольцоваными маршрутами. Согласно этой технологии, груз следует по специальному графику в направлении Северной железной дороги, затем порожние полувагоны возвращаются на Горьковскую магистраль под следующую погрузку. Это гарантирует вывоз заявленных объемов грузов, сокращает оборот вагона и обеспечивает высокую скорость доставки груза», — пояснил директор филиала Тарас Залужный.

Кроме того, в 2018 году филиал организовал погрузку экспортной продукции «Завода минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (входит в холдинг «УРАЛХИМ») в Кировской области в полувагоны ПГК с пробегом не более 50 тыс. км или после деповского ремонта. Такая мера позволила исключить забраковку вагонов из-за неисправности колесных пар и повысить их оборот.

Благодаря новым технологиям филиал в 12 раз нарастил погрузку торфа по отношению к I кварталу 2017 года — до 25 тыс. тонн, а также обепечил переовозку 15 тыс. тонн удобрений (ранее груз не перевозился). В отчетный период также выросла погрузка черных металлов — на 66%, до 117,8 тыс. тонн, лома черных металлов — на 11%, до 116,1 тыс. тонн.

Грузы следовали преимущественно в направлении Северной магистрали, а также в адрес Свердловской, Московской, Октябрьской и Юго-Восточной железных дорог.