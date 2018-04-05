Терминалы в Чечне незаконно списывали комиссию при оплате пошлин

Прокуратура Чечни признала незаконной комиссию, которая взималась с граждан, при оплате госпошлин в терминалах, установленных в помещениях, где предоставляются государственные и муниципальные услуги.

«Установлено, что ЗАО «Р-Телеком» в помещениях органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, установлены платежные терминалы по приему платежей в счет уплаты государственной пошлины. При этом в нарушение требований законодательства с плательщиков государственной пошлины взыскивалась плата за их обслуживание", — сообщается на сайте региональной прокуратуры.