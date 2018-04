Бойфренд Бритни Спирс публично признался ей в любви

Пару месяцев назад 36-летняя Бритни Спирс и ее 24-летний возлюбленный Сэм Асгари отметили свою первую годовщину. Вот уже целый год певица и молоденький танцовщик живут душа в душу, радуют друг друга приятными сюрпризами и рассказывают о своих чувствах общественности. Вчера с трогательным признанием в любви в соцсети вышел Сэм. Парень опубликовал фотографию Бритни, сопроводив ее постом.

Не собираюсь ждать завтрашнего дня, чтобы рассказать о своей любви к женщине, которой я покорился.

Бритни Спирс

Напомним, что об отношениях 36-летней певицы и 23-летнего танцовщика в СМИ заговорили в конце ноября 2016 года, однако тогда их чувства еще не были серьезными. Друзья Бритни заявляют, что в объятиях атлетичного красавчика она буквально преобразилась. В Сети ходят слухи, что молодой бойфренд уже сделал артистке предложение. Поводом для разговоров послужило кольцо на ее безымянном пальце. Брак с Сэмом Асгари, если он произойдет, станет для артистки третьим. Впервые Бритни вышла замуж за Джейсона Александра в 2004-м, в этом же году артистка развелась с супругом и вновь вышла замуж. Ее избранником стал Кевин Федерлайн, с которым она развелась в 2007. Бритни воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Шона Престона и 11-летнего Джейдена Джеймса. ?

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Dec 1, 2017 at 1:25pm PST