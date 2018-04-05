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Обжигающий заезд: сноубордистки в купальниках свели Сочи с ума
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Обжигающий заезд: сноубордистки в купальниках свели Сочи с ума 

Trendymen 59 минут назад
Фото: Trendymen
Карнавал BoogelWoogel стал самым жарким событием последнего месяца, даром что проходил в Красной Поляне. Все дело в том, что на склон вышли сотни красивых спортсменок в одних купальниках!
С каждым годом фестиваль становится все более популярным. Тысячи людей съезжаются в Сочи себя показать и на других посмотреть.
Говорят, на склонах в этом году было очень жарко!
Организаторы BoogelWoogel решили попасть в Книгу Рекордов Гиннеса. Всего в мероприятии приняли участие почти 1,5 тысячи человек — если никто не нарушил правил, то рекорд будет зафиксирован.
В конце спуска участников ждала пенная вечеринка. Идеальный способ провести выходные!
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