Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании аудиторской деятельности

Депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий обязанность аудиторов уведомлять уполномоченный орган о сделках аудируемых ими лиц, в отношении которых могут появиться основания подозревать их в связи с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Решение было принято в ходе пленарного заседания.

Законопроектом предусматривается установление для аудиторов обязанности по уведомлению Росфинмониторинга или другого органа с аналогичными функциями о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

«Принятие предлагаемых изменений в отношении аудиторов будет способствовать выполнению рекомендаций ФАТФ (международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов — прим. Агентства «Москва» ), а также повышению эффективности контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ко второму чтению законопроекта были одобрены поправки, согласно которым вводится понятие «личный кабинет», и которые позволяют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обмениваться информацией с Росфинмониторингом. С помощью личного кабинета на сайте Росфинмониторинга такие организации могут, к примеру, получить данные о перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также решения межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.