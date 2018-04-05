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Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании аудиторской деятельности
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании аудиторской деятельности 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий обязанность аудиторов уведомлять уполномоченный орган о сделках аудируемых ими лиц, в отношении которых могут появиться основания подозревать их в связи с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Решение было принято в ходе пленарного заседания.
Законопроектом предусматривается установление для аудиторов обязанности по уведомлению Росфинмониторинга или другого органа с аналогичными функциями о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
«Принятие предлагаемых изменений в отношении аудиторов будет способствовать выполнению рекомендаций ФАТФ (международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов — прим. Агентства «Москва»), а также повышению эффективности контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Ко второму чтению законопроекта были одобрены поправки, согласно которым вводится понятие «личный кабинет», и которые позволяют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обмениваться информацией с Росфинмониторингом. С помощью личного кабинета на сайте Росфинмониторинга такие организации могут, к примеру, получить данные о перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также решения межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.
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