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Собака 59 минут назад
Фото: Собака
До 22 октября 2018 года необходимо привести вывески фасадов зданий в соответствии со стандартами, разработанными администрацией Перми (постановление администрации города от 25 октября 2016 года № 958).
Если вывеска не соответствует нормативу или расположена в достопримечательном месте, ее необходимо разработать и согласовать в Департаменте строительства и архитектуры. В случае установки вывесок на объекте культурного наследия, согласование необходимо с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. Вывески соответствующего стандарта размещаются без согласования.
Жителей и гости Перми новость обрадовала. На станице пресс-службы администрации уже можно найти комментарии с благодарностями.
"Очень рада такой инициативе… я живу за границей и каждый раз, возвращаясь домой, глаз резало именно от этого, молодцы, спасибо вам за работу!", — пишет Ксения Ерохина.
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