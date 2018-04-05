Level Up

До 22 октября 2018 года необходимо привести вывески фасадов зданий в соответствии со стандартами, разработанными администрацией Перми (постановление администрации города от 25 октября 2016 года № 958).

Если вывеска не соответствует нормативу или расположена в достопримечательном месте, ее необходимо разработать и согласовать в Департаменте строительства и архитектуры. В случае установки вывесок на объекте культурного наследия, согласование необходимо с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края . Вывески соответствующего стандарта размещаются без согласования.

Жителей и гости Перми новость обрадовала. На станице пресс-службы администрации уже можно найти комментарии с благодарностями.

"Очень рада такой инициативе… я живу за границей и каждый раз, возвращаясь домой, глаз резало именно от этого, молодцы, спасибо вам за работу!", — пишет Ксения Ерохина.