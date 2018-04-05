В Орле определили победителей конкурса научно-технических проектов «Сириус»

Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технических проектов прошёл в ОГУ им. И. С. Тургенева, сообщает пресс-служба правительства Орловской области

Орловские школьники боролись за путевки в образовательный центр «Сириус» на июльскую проектную смену «Большие вызовы». Региональная модель конкурса была разработана ОГУ им. И. С. Тургенева в 2017 году после вхождения опорного вуза в пилотный проект образовательного центра «Сириус», отметили в пресс-службе.

В муниципальном этапе приняли участие около 1000 школьников, 250 из них вышли в региональный этап. Победители определялись в пяти номинациях: «Большие данные, машинное обучение и финансовые технологии»; «Промышленные и биотехнологии»; «Персонализированная и прогностическая медицина»; «Беспилотный транспорт и логистические системы / Умный город и безопасность»; «Нанотехнологии / Новые материалы».

Также в рамках конкурса прошёл семинар «Нанотехнология и эволюция». По итогам работы жюри в ряде номинаций выбрано победителей.