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В Орле определили победителей конкурса научно-технических проектов «Сириус»
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В Орле определили победителей конкурса научно-технических проектов «Сириус» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технических проектов прошёл в ОГУ им. И. С. Тургенева, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
Орловские школьники боролись за путевки в образовательный центр «Сириус» на июльскую проектную смену «Большие вызовы». Региональная модель конкурса была разработана ОГУ им. И. С. Тургенева в 2017 году после вхождения опорного вуза в пилотный проект образовательного центра «Сириус», отметили в пресс-службе.
В муниципальном этапе приняли участие около 1000 школьников, 250 из них вышли в региональный этап. Победители определялись в пяти номинациях: «Большие данные, машинное обучение и финансовые технологии»; «Промышленные и биотехнологии»; «Персонализированная и прогностическая медицина»; «Беспилотный транспорт и логистические системы / Умный город и безопасность»; «Нанотехнологии / Новые материалы».
Также в рамках конкурса прошёл семинар «Нанотехнология и эволюция». По итогам работы жюри в ряде номинаций выбрано победителей.
Сообщение В Орле определили победителей конкурса научно-технических проектов «Сириус» появились сначала на РИА 57.
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