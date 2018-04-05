Ещё
Госдума приняла закон об антитеррористических комиссиях в муниципалитетах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла закон об антитеррористических комиссиях в муниципалитетах 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла закон, наделяющий губернаторов полномочиями по созданию антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях, чьи решения будут обязательными для чиновников и населения.
В частности, главы регионов смогут формировать на территории одного или нескольких муниципальных образований соответствующего субъекта РФ коллегиальные органы. Задачей таких комиссий будет обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных, региональных ведомств, а также органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации или ликвидации последствий его проявлений или для реализации их решений.
"Решения коллегиального органа носят обязательный характер. Их неисполнение влечет привлечение к ответственности, предусмотренной федеральными законами или законами субъектов РФ", — говорится в сопроводительных материалах.
Устанавливается также, что губернатор «осуществляет иные полномочия по участию в профилактике терроризма, а также по минимизации или ликвидации последствий его проявлений».
ТАСС: последние новости
Британские дипломаты встретились с племянницей Сергея Скрипаля в Москве Правительство обсудит сокращение дивидендов РЖД в пользу инвестиций Лондон считает странным предложение России о совместном расследовании инцидента в Солсбери
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма101
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции262
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова36
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании99
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»643
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение