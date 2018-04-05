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Что такое виртуальный офис и кому он нужен?
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Что такое виртуальный офис и кому он нужен? 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Виртуальные офисные услуги обеспечивают компании на ранней стадии развития инфраструктурой, присущей крупному бизнесу, позволяя предпринимателям сосредоточиться на бизнес-задачах, не беспокоясь о своем имидже и дороговизне аренды. В эпоху аутсорсинга предпринимателям не всегда нужен полноценный офис, а требуются лишь некоторые его атрибуты: наличие юридического и фактического адресов, выделенное рабочее место с доступом 24/7, использование услуги reception, проведение встреч с клиентами и партнерами в премиум-переговорной, а не в шумном ресторане. Помимо малого бизнеса, это может быть особенно актуально для нового бренда со слабой или несуществующей репутацией, позволяя предпринимателям формировать профессиональный имидж, заслуживающий доверия.
Когда это нужно?
открытие новой компании, запуск пилотного проекта или сервиса;
создание бизнеса в интернете;
удаленная работа сотрудников, сокращение штата офисного персонала;
получение юридического адреса в престижной локации;
открытие филиала или представительства в другом городе, заявление о своем присутствии в другой стране;
участие в тендерах и конкурсах, где большую роль играет местонахождение компании;
осуществление международной деятельности, частые командировки и поездки сотрудников;
необходимость получения почты и секретарское обслуживание;
потребность в технической поддержке и бизнес-услугах, интернете, копировании, печати;
работа и проведение встреч в профессиональной среде единомышленников.
Что входит?
престижный юридический адрес;
выделенное рабочее место, оборудованное комплектом мебели (офис «под ключ»);
доступ к переговорным и премиум-библиотеке до 40 часов в месяц;
доступ 24/7;
услуги reception, встреча клиентов и гостей;
офисная техника, печать 30 л/месяц;
общение с единомышленниками за чашкой ароматного кофе на уютной кухне или в летнем патио.
Традиционный офис vs. Виртуальный офис
Традиционный офис
Виртуальный офис
Юридический и почтовый адреса
Доступ 24/7  Услуги секретаря и почтовое обслуживание
Техническая поддержка, высокоскоростной интернет, офисная техника
Доверие клиентов и партнеров
Стоимость аренды, издержки
Готовый офис «под ключ»
Гибкость, мобильность
Переговоры в премиальной библиотеке
Встреча клиентов и гостей
Доступ к современной оборудованной кухне, летнее патио
Среда единомышленников
Где купить?
Забронировать виртуальный офис в престижной локации.
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