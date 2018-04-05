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Госдума поддержала проект о праве прокуроров обращаться в суд для госпитализации больных туберкулезом
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Госдума поддержала проект о праве прокуроров обращаться в суд для госпитализации больных туберкулезом 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий наделение прокуроров полномочиями обращаться в суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации больных туберкулезом.
«За период с 15 сентября 2015 г. по 1 сентября 2016 г. установлено, что на основании обращений главных врачей противотуберкулезных организаций (диспансеров) и районных больниц с просьбой обратиться в суд с административным исковым заявлением о недобровольной госпитализации граждан, больных заразной формой туберкулеза, уклоняющихся от обследования или от лечения, прокурорами направлено 360 административных исковых заявлений. При этом суды большинства субъектов Российской Федерации принимают, рассматривают и удовлетворяют указанные административные исковые заявления», — говорится в пояснительной записке к документу.
При этом отмечается, что суды Санкт-Петербурга, Мурманской области отказывали в принятии таких административных исков.
В случае принятия законопроекта изменения должны коснуться ст. 275 и 281 КАС РФ в части закрепления права прокурора на обращение в суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации отдельных категорий граждан.
Проект закона был внесен группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. По мнению авторов, инициатива позволит повысить уровень правовой защищенности граждан.
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