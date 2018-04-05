«Теплоход мог затонуть»: водолазы из Архангельска спасли в Антарктиде судно со 100 людьми на борту

4 апреля архангельские водолазы-спасатели вернулись из Антарктиды. Вызвали их туда впервые за всю историю работы — в северных широтах экспедиционное судно получило 11 пробоин, и могло бы затонуть. Мы узнали, как наши земляки спасали теплоход «Иван Папанин» мурманского морского пароходства со 100 участниками экспедиции на борту.

Инцедент произошел 6 февраля — руководство Индийской антарктической программы сообщило том, что в районе соседней индийской станции Бхарати теплоход «Иван Папанин» мурманского морского пароходства сильно повредил корпус, — внутрь судна попала забортная вода.

Водолазы Центральной спасательной станции центра гражданской защиты Архангельской области были отправлены туда со спасательной миссией, это были архангелогородцы — Вадим Марьянчик и Константин Титов

— Буквально вчера они вернулись из Антарктиды, где побывали впервые, — комментирует пресс-секретарь МЧС Архангельской области Дмитрий Чистяков . — Вадим Марьянчик и Константин Титов участвовали в спасении экспедиционного судна «Иван Папанин», которое получило 11 пробоин при маневрировании в сложных ледовых условиях. Честно говоря, могло произойти непоправимое. Судно могло затонуть, могли погибнуть люди. К счастью, всё закончилось хорошо. И, надо признать, благодаря работе спасателей в суровых условиях севера.

Теплоход «Иван Папанин» коснулся подводного препятствия, когда выходил от станции Бхарати и повредил корпус. Участники экспедиции были сразу эвакуированы на станцию Бхарати. Воду с судна откачивали специальными насосами. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.