Для участников программы Металлоинвеста «Сделаем вместе!» прошли семинары

В Железногорске прошел первый обучающий семинар для участников городского грантового конкурса «Сделаем вместе!», инициированного компанией Металлоинвест . В работе приняло участие около 50 железногорцев и представителей общественных организаций.

«Традиционно программа предполагает не только отбор и поощрение лучших проектов, но также обучение конкурсантов, — пояснила Марина Рассадина, руководитель проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности департамента социальной политики УК «Металлоинвест». — В текущем году у нас запланировано три обучающих семинара, первый из них проходит сегодня. Так как одной из самых волнующих тем для конкурсантов является поиск идеи и формулирование цели, то сегодня мы обратились к этой теме, и, в качестве примеров, были рассмотрены наиболее успешные социальные проекты реализуемые, как на территориях присутствия Компании, так и в России , и за рубежом, в ходе семинара потенциальные конкурсанты так же научатся правильному оформлению проекта и подаче заявки, что актуально в связи с новшеством этого года — электронным форматом подачи заявок и экспертной оценки. Для нас очень важно, чтобы участники конкурса видели в нас не только финансовых, но и интеллектуальных партнеров, которые хотят поддержать их и вывести проекты на новый уровень».

Городской гранатовый конкурс «Сделаем вместе!» проводится в городах присутствия Металлоинвеста в третий раз. В 2018–м номинации остались прежними: культура, детское творчество, экология и благоустройство, патриотическое воспитание, поддержка социальной активности пенсионеров и социальное предпринимательство.

Изменения коснулись порядка и способов оформления и подачи заявок: она будет организована в электронном виде на сайте vmeste.zhel.city. Подача в электронной форме дает возможность участникам отслеживать статус заявки, оперативно вносить изменения и исправлять ошибки.

«Заявки будут оцениваться экспертами в электронном виде и, таким образом, будет сформирован рейтинговый список участников, на основании которого конкурсная комиссия и выберет грантополучателей, — пояснил Анатолий Жвакин, директор ООО «Персонал и технологии».

В ходе семинара участники, разбившись на группы, изучали алгоритм оформления идеи, умение четко сформулировать проблему, описать цели и задачи, очертить целевую аудиторию. Электронный формат подачи заявок предъявляет особые требования к умению сжато и конкретно описать концепцию проекта.

«Я советую всем нашим участникам опираться на книгу «Пиши, сокращай». Она о том, как писать тексты, которые хорошо воспринимаются, читаются, — рассказала Елена Юферова, тренер-консультант по социальному проектированию. — Это очень серьезная компетенция для нашего времени. Должно быть коротко, четко и сразу.

Железногорцы с интересом воспринимали полученную информацию.

«Компетенции, полученные в рамках таких семинарах, очень важны, — считает участник конкурса Владимир Тюфекчиев. — В 2016-м году наша заявка не получила поддержки, в 2017-м, мы учли полученный опыт, и проект «Дети цветы жизни» не только стал победителем конкурса «Сделаем вместе!», но и получил губернаторскую премию. Очень приятно, что Металлоинвест дает такую возможность».

«Надеюсь, что победа в грантовом конкурсе поможет нам сделать ледовую арену центром спортивной жизни микрорайона, — рассказал директор катка «Юбилейный» Артур Дюльдин. — Мы хотим развивать спортивную инфраструктуру вокруг учреждения. Сделать спортивный городок, где будут гимнастические снаряды, брусья, турники. У нас в городе много спортивных объектов, но мы хотим сделать именно открытую площадку».