Комитет Псковской гордумы по земельным ресурсам поддержал Зубову и Жгут на посты замглавы администрации Пскова 

В Псковской городской думе 4 апреля прошло комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности. Как сообщает пресс-служба городских властей, депутаты поддержали согласование возможности заключения трудовых договоров с заместителями главы администрации Пскова Валентиной Зубовой и Еленой Жгут. Также комитет поддержал проект решения о даче согласия МП Пскова «Горводоканал» на совершение крупной сделки по заключению договора на оказание услуг по предоставлению кредита в размере 494 млн рублей с обеспечением гарантией со стороны администрации Псковской области. Цель — пополнение оборотных средств. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».