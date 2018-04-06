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Депутаты Псковской гордумы поддержали кандидатуры Жгут и Зубовой на должности заместителей главы администрации Пскова
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Депутаты Псковской гордумы поддержали кандидатуры Жгут и Зубовой на должности заместителей главы администрации Пскова 

Псковская губерния 1 час назад
Депутаты Псковской городской думы поддержали кандидатуры Елены Жгут и Валентины Зубовой на должности заместителей главы администрации Пскова, их представил на сессии Александр Братчиков. Как сообщает пресс-служба городских властей, кандидатуру Жгут поддержали 19, депутатов, четверо были против, за Валентину Зубову проголосовал 21 депутат, двое были против. Напомним, ранее сегодня с голосования была отозвана кандидатура Алексея Захарова, следователи завели на него уголовное дело. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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