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В трех муниципалитетах Подмосковья запустили сервис предпроверки земель
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В трех муниципалитетах Подмосковья запустили сервис предпроверки земель 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пилотный проект по проверке земельных участков на наличие ограничений на их использование запустили в трех муниципалитетах Подмосковья — Истре, Люберцах и Одинцове, до конца апреля сервис планируют внедрить на всей территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
«В трех пилотных районах — Истре, Люберцах и Одинцове — запущен сервис по проверке земельных участков на наличие ограничений оборотоспособности до подачи заявления на предоставление услуги. Сервисом предпроверки на портале РПГУ в настоящий момент могут воспользоваться только жители пилотных районов, до конца апреля проверка земель будет доступна всем жителям Подмосковья», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
Теперь жители области, желающие взять земли в аренду или приобрести в собственность, смогут за два дня проверить участок и получить справку, где будут указаны ограничения, которые могут помешать им использовать участок так, как они запланировали, а также возможный вид права — сможет ли заявитель выкупить понравившуюся землю, только арендовать или оформить на праве пользования.
Министр привел примеры проблем, с которыми могут столкнуться заявители, но которых можно избежать, проведя предпроверку участка. Так, земли, изъятые из оборота нельзя приобрести, но можно использовать на основании разрешений на размещение объектов или использования земельного участка, например, для проведения изысканий, организации подъезда к участку или для прокладки коммуникаций, а также на основании сервитута. Ограниченные в обороте земли также не могут стать чьей-то собственностью, но могут быть, к примеру, арендованы.
Таким образом, предпроверка земель поможет людям заранее понять, что и как можно делать с землей и избежать ненужных финансовых и временных затрат.
Проверить понравившийся участок земли можно на портале РПГУ https://uslugi.mosreg.ru/#services/info?id=19268@egService.
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