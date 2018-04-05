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Арендаторы или покупатели смогут узнать ограничения, наложенные на земли в Подмосковье, до подачи заявления
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Арендаторы или покупатели смогут узнать ограничения, наложенные на земли в Подмосковье, до подачи заявления 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В трех пилотных районах — Истре, Люберцах и Одинцово — запущен сервис по проверке земельных участков на наличие ограничений оборотоспособности до подачи заявления на предоставление услуги. Об этом рассказал Андрей Аверкиев, министр имущественных отношений Московской области. Сервисом предпроверки на портале РПГУ в настоящий момент могут воспользоваться только жители пилотных районов. До конца апреля проверка земель станет доступна жителям всего Подмосковья.
Жители Московской области, желающие взять земли в аренду или приобрести в собственность, смогут за 2 дня проверить участок и получить справку, где будут указаны ограничения, которые могут помешать им использовать участок так, как они запланировали, а также возможный вид права: сможет ли заявитель выкупить понравившуюся землю, только арендовать или оформить на праве пользования.
Глава Минмособлимущества Андрей Аверкиев привел в пример проблемы, с которыми могут столкнуться заявители, но которых можно избежать, проведя предпроверку участка.
Земли, изъятые из оборота, нельзя приобрести, но можно использовать на основании разрешений на размещение объектов или использования земельного участка, например, для проведения изысканий, организации подъезда к участку или для прокладки коммуникаций, а также на основании сервитута. Ограниченные в обороте земли также не могут стать
чьей-то  собственностью, но могут быть, к примеру, арендованы
— Андрей Аверкиев.
Таким образом, предпроверка земель поможет людям заранее понять, что и как можно делать с землей и избежать ненужных финансовых и временных затрат.
Проверить интересующий участок земли можно на портале РПГУ.
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