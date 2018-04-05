«Русгидро» ликвидирует «дочку» по управлению малыми ГЭС в Дагестане 

Совет директоров «Русгидро» принял решение о ликвидации дочерней компании «МГЭС Дагестана», которая была создана для управления малыми ГЭС в Дагестане, говорится в сообщении «Русгидро».
«Совет директоров одобрил прекращение участия «Русгидро» в АО «МГЭС Дагестана» и поручил своим представителям в органах управления общества одобрить ликвидацию «МГЭС Дагестана»», — отмечает компания.
Как поясняет «Русгидро», в настоящее время компания «МГЭС Дагестана» не ведет финансово-хозяйственную деятельность, в связи с чем и запланирована ликвидация общества.
Амсарская, Шиназская и Аракульская малые ГЭС общей установленной мощностью 3,8 МВт, ранее являвшиеся имуществом «МГЭС Дагестана», в 2013 году были проданы «Русгидро».