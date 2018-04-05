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Беременная Светлана Лобода продемонстрировала изменившуюся фигуру в откровенном платье
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Беременная Светлана Лобода продемонстрировала изменившуюся фигуру в откровенном платье 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Слухи о беременности Светланы Лободы в Сети ходили довольно давно, но певица либо опровергала данную информацию, либо и вовсе отказывалась от комментариев. Лишь месяц назад Светлана официально объявила о беременности. Она заявила, что уходит в отпуск, но намерена вернуться к работе уже в июне этого года. По некоторой информации, Светлана уже в мае станет мамой во второй раз.
Отца будущего ребенка Светлана не называет, но в Сети появились слухи о том, что певица беременна от солиста немецкой группы Rammstein — 55-летнего Тилля Линдеманна. Сейчас Светлана находится в Лос-Анджелеесе и готовится к родам, а также продолжает работать.
На днях Лобода выложила в свой микроблог снимки, сделанные во время музыкальной премии BraVo — именно тогда певица объявила о беременности. На фотографиях Светлана позирует в откровенном облегающем платье и демонстрирует уже заметно округлившийся живот. Не все поклонники оценили фотографии певицы, так как многие считают что носить столь прозрачный и откровенный наряд во время беременности не стоит.
Отметим, что это первые снимки беременной Лободы, которые она решил выложить в Сеть, так как до этого момента певица предпочитала прятать живот от объективов фотокамер даже после того, как официально объявила о скором прибавлении в семействе.
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