Какими на Руси представляли леших

Леший — это дух-хозяин лесов у восточных славян. Собиратели фольклора обратили на него внимание довольно поздно: впервые предания и бывальщины о лешем записаны в XVIII веке, большая же часть сведений о нем зафиксирована в XIX столетии.

Другие народы тоже имеют свои поверья о лешем. В Германии его зовут Рюбецал, скандинавы — Скугсмен, на Кавказе — Дали, в античные времена греки и римляне верили в фавнов и Пана. А каков же хозяин русских лесов?

Происхождение

Фольклористка Померанцева приводит легенду о том, что Бог, разгневавшись, сверг с небес нечистых духов. Они падали где придется: одни — на дома, другие — в леса, третьи — в воду. Из первых получились домовые, упавшие в воду стали водяными, а те, кто упал в лес, — лешими. Есть версия, что Адам постеснялся представить Богу всех своих детей, часть из них он спрятал.

Вот из них-то и получились нечистые духи, в том числе лешие. Известный исследователь фольклора Д. Зеленин сообщает, что в ряде русских губерний бытовало поверье, что лешими становятся «закладные» покойники, то есть люди, умершие неестественной смертью или самоубийцы.

Облик

Вид у лешего может быть очень разным. У него могут быть рога или козлиные копыта. Рост лешего меняется в зависимости о того, где он находится: в лесу он ростом с самые высокие деревья, а если случится выйти в поле, то становится не выше травы.

Иногда лешего описывают как старика в белой рубахе с длинными зелеными растрепанными волосами и такой же бородой.

Но леший может показаться людям и в облике человека. Выдают его лишь зеленые, очень яркие глаза и одежда — армяк на нем запахнут на «женскую» сторону, правый лапоть обут на левую ногу, левый — на правую, при этом леший всегда без шапки. Знающие люди узнают его и по корноухости.

Кроме того, леший может принять вид кого-нибудь знакомого человеку, например, соседа или родственника. Не счесть случаев, когда леший является в виде волка, жеребца или большой птицы.

Образ жизни

Померанцева отмечает, что согласно народным поверьям свой леший есть у каждого леса. Его главная забота — беречь лес, в котором он живет, и его обитателей — зверей и птиц, поэтому леший не очень жалует людей, особенно охотников и пастухов. Достается от него и тем, кто приходит в лес за грибами и ягодами. Поэтому охотники и пастухи старались поладить с лесным хозяином — оставляли ему подарки в укромных местах. Это могла быть еда или даже водка.

В лесу знающие люди стараются не шуметь и ни в коем случае не свистеть, чтобы не рассердить лешего. Перед сбором ягод тоже просили разрешения у лешего: «Хозяюшко, помоги мне ягод набрать и не заблудиться».

Леший в большинстве историй одинок, но иногда у него есть жену-лешачиха и дети-лешачата, а также соседи и приятели-лешие из других лесов. Облик лешачихи такой же неопределенный, как облик самого лешего. Она может быть жутким созданием: мохнатая, с голыми грудями, закинутыми за спину, или обычной с виду женщиной, но ростом с дерево. Лешачата любят проказничать и баловаться в лесу, случается это, как правило, ночью, когда разыгрываются страшные бураны.

По свидетельству собирателя фольклора С. Максимова, леший очень любит играть в карты со своими соседями. Играют они на животных, обитающих в лесу. Проигравшийся леший перегоняет белок, зайцев, медведей, лосей и других зверей из своего леса к победителю. 4 октября, в день Ерофея, лешие бегают по лесу, дерутся и буянят, а потом с треском и гулом проваливаются сквозь землю на всю зиму. Ни один русский крестьянин в старину в этот день в лес по своей воле не ходил.

Леший любит жестокие и грубые шутки. Главная его забава — заплутать прохожего в лесу. Люди, которым леший заморочил голову, могут часами ходить по лесу кругами, снова и снова возвращаясь к одному и тому же месту. Грибники и охотники, пережившие такой страх, потом клянутся, что даже видели лешего, который мелькал между деревьями, ухал и гукал так, что по всему лесу шел гул.

Если леший рассердится по-настоящему, он заведет человека в болото или свалит его в яму, откуда несчастному уже не выбраться. Впрочем, леший смешлив, и от него можно спастись, если его рассмешить. Померанцева приводит историю о том, как рыбак, увидев лешего над лесным ручьем, кричал: «На эти бы нишша да красные штанишша». Леший начинает хохотать, бить в ладоши и исчезает. Так же спасаются от лесного хозяина и женщины, собирающие грибы и ягоды.

Отношение к людям

К числу самых опасных проделок лешего относятся похищения детей. Отправляя детей в лес за ягодами, матери клали на пенек кусок хлеба, завернутый в чистую тряпицу, и говорили: «Царь лесной, прими ты наш подарок и низкий поклон, прими ты моих малых ребят и отпусти их домой». Помернцева, Зеленин и Максимов приводят множество историй о том, как леший забирал детей, которые были прокляты матерью. Иногда он уводит в лес молодых девушек, которые становятся его женами, а спустя несколько лет возвращаются домой с целыми мешками денег.

Если к лешему найти подход, он становится человеку помощником. Максимов рассказывает былички, повествующие об удачливых охотниках, которым хозяин леса сам гонит зверя под ружье. Пастухи, чтобы вернуть отставших (угнанных лешим) коров, бросали через головы скота кусок хлеба. Чтобы вызвать лешего, самые храбрые приходили в лес в Великий четверг, залезали на березу и три раза громко кричали: «Царь лесовой, всем зверьям батька, явись сюда!» И он являлся и рассказывал все тайны и будущее.