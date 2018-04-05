В Госсовете Удмуртии прокомментировали возможность введения госзаказа на гражданскую продукцию

Ижевск. Удмуртия . В Госсовете Удмуртии прокомментировали возможность введения госзаказа на гражданскую продукцию. По словам председателя постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике, промышленности и инвестициям Александра Майера , на данный момент этот вопрос депутатами не обсуждался.

«Но тут вопрос глубже. От чего это все зависит? Мы знаем, что достаточно большое количество предприятия ОПК на территории Удмуртии находятся. Сейчас состоит задача диверсифицировать их деятельность и создать им дополнительное гражданское направление. То предложение, которое прозвучала от Геннадия Ивановича (Кудрявцева — гендиректор ОАО «Ижевский мотозавод „Аксион-холдинг“), оно в какой-то степени имеет место быть, но давайте понимать в отношение чего мы можем вводить такой госзаказ. Если мы возьмем товары народного потребления, то это, наверное, будет ущемлением конкуренции. А с точки зрения серьезных вопросов, когда мы говорим об обеспечении крупных объектов медтехникой — здесь, да. Но это следующий этап регулирования и отчасти возвращение к государственному плану», — рассказал Александр Майер.

По его словам, доля производства гражданской продукции предприятиями ОПК Удмуртии за 2017 год составила 26,1% при среднероссийском показателе в 17%. Майер также отметил, что по сравнению с 2016 годом цифра выросла более чем на 8%. Ранее этот показатель находился на отметке 18%.