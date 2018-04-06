Правительство одобрило законопроекты о работе подразделений иностранных НПО

Речь идет о проекте федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон „О некоммерческих организациях“ и „О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ“.

»Законопроекты подготовлены в целях установления дополнительных механизмов правового регулирования деятельности структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций, позволяющих своевременно и эффективно реагировать на факты противоправной деятельности иностранных структур на территории РФ", — говорится в релизе ведомства.

в частности, действующими положениями закона «О некоммерческих организациях» не предусмотрено требований к содержанию положения о филиале или представительстве таких организаций. Согласно разработанным изменениям, такое положение должно содержать в том числе наименование структурного подразделения, включающее наименование иностранной некоммерческой неправительственной организации и страну регистрации этой организации, территориальную сферу деятельности, цели, задачи и виды деятельности структурного подразделения, порядок управления его деятельностью, сведения об источниках формирования имущества.

Несоответствие этих документов и содержащихся в них сведений Конституции РФ является основаниям для отказа во внесении в реестр сведений о филиалах и представительствах международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций.