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Правительство одобрило законопроекты о работе подразделений иностранных НПО
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Правительство одобрило законопроекты о работе подразделений иностранных НПО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Правительство РФ одобрило разработанные Минюстом России проекты федеральных законов, касающихся деятельности структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций (НПО) в России, сообщает в пятницу пресс-служба Минюста России.
Речь идет о проекте федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон „О некоммерческих организациях“ и „О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ“.
»Законопроекты подготовлены в целях установления дополнительных механизмов правового регулирования деятельности структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций, позволяющих своевременно и эффективно реагировать на факты противоправной деятельности иностранных структур на территории РФ", — говорится в релизе ведомства.
в частности, действующими положениями закона «О некоммерческих организациях» не предусмотрено требований к содержанию положения о филиале или представительстве таких организаций. Согласно разработанным изменениям, такое положение должно содержать в том числе наименование структурного подразделения, включающее наименование иностранной некоммерческой неправительственной организации и страну регистрации этой организации, территориальную сферу деятельности, цели, задачи и виды деятельности структурного подразделения, порядок управления его деятельностью, сведения об источниках формирования имущества.
Несоответствие этих документов и содержащихся в них сведений Конституции РФ является основаниям для отказа во внесении в реестр сведений о филиалах и представительствах международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций.
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