Ещё
Судам позволили запрещать обвиняемым общаться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Судам позволили запрещать обвиняемым общаться 

pasmi.ru 2 часа назад
Фото: Cars.ru
Депутаты Госдумы приняли в третьем (окончательном) чтении законопроект, который вводит новую меру пресечения — запрет на определенные действия.
Дополнительные запреты
Принятый Госдумой документ дополняет Уголовно-процессуальный кодекс статьей 105.1 «Запрет определенных действий». В соответствии с ней, подозреваемому или обвиняемому, по решению суда, может быть запрещено выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает; находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными лицами.
Также фигуранту того или иного дела могут запретить отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет; управлять автомобилем или иным транспортным средством (если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Суд может применять как отдельные запреты из этого списка, так и все сразу. Указанные запреты могут дополнять другие меры пресечения в виде домашнего ареста или залога.
В случае нарушения запретов подозреваемому или обвиняемому мера пресечения может быть заменена на более строгую.
Авторы законопроекта отметили, что введение запрета на определенные действия обусловлено «необходимостью обеспечения прав личности, исполнения общепризнанных международных норм права, повышения эффективности уголовного преследования, экономии средств федерального бюджета и сокращения репутационных потерь, связанных с удовлетворением ЕСПЧ жалоб российских граждан».
pasmi.ru: последние новости
Тайные резиденции семьи прокурора обнаружены в Испании Промысел на сиротах, или как органы опеки торгуют детьми За коррупцию и неэффективность в Крыму уволили более 50 крупных чиновников
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге114
«Крым захватим танками»347
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова126
В Подмосковье обвалились цены на дачи97
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством118
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение