Судам позволили запрещать обвиняемым общаться 

Депутаты Госдумы приняли в третьем (окончательном) чтении законопроект, который вводит новую меру пресечения — запрет на определенные действия.
Дополнительные запреты
Принятый Госдумой документ дополняет Уголовно-процессуальный кодекс статьей 105.1 «Запрет определенных действий». В соответствии с ней, подозреваемому или обвиняемому, по решению суда, может быть запрещено выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает; находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными лицами.
Также фигуранту того или иного дела могут запретить отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет; управлять автомобилем или иным транспортным средством (если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Суд может применять как отдельные запреты из этого списка, так и все сразу. Указанные запреты могут дополнять другие меры пресечения в виде домашнего ареста или залога.
В случае нарушения запретов подозреваемому или обвиняемому мера пресечения может быть заменена на более строгую.
Авторы законопроекта отметили, что введение запрета на определенные действия обусловлено «необходимостью обеспечения прав личности, исполнения общепризнанных международных норм права, повышения эффективности уголовного преследования, экономии средств федерального бюджета и сокращения репутационных потерь, связанных с удовлетворением ЕСПЧ жалоб российских граждан».