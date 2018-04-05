Судам позволили запрещать обвиняемым общаться

Депутаты Госдумы приняли в третьем (окончательном) чтении законопроект, который вводит новую меру пресечения — запрет на определенные действия.

Дополнительные запреты

Принятый Госдумой документ дополняет Уголовно-процессуальный кодекс статьей 105.1 «Запрет определенных действий». В соответствии с ней, подозреваемому или обвиняемому, по решению суда, может быть запрещено выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает; находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными лицами.

Также фигуранту того или иного дела могут запретить отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет; управлять автомобилем или иным транспортным средством (если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Суд может применять как отдельные запреты из этого списка, так и все сразу. Указанные запреты могут дополнять другие меры пресечения в виде домашнего ареста или залога.

В случае нарушения запретов подозреваемому или обвиняемому мера пресечения может быть заменена на более строгую.