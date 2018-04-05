Бурков отстранил чиновницу за отписки на письма омичей

Губернатор остался недоволен тем, что в управлении затягивают со сроками ответа гражданам, также его не устроил формат реагирования на обращения омичей, которые губернатор назвал отписками.

«Люди почему-то ко мне на личный прием не могут попасть неделями: их от одного ведомства к другому направляют. Сотрудники правительства, отвечающие за работу с письмами граждан, должны понимать, что каждое обращение — это крик души, это попытка обратить внимание на проблему», — цитирует слова Буркова «СуперОмск»

Отметим, что сейчас в отношении чиновницы проводится служебная проверка.