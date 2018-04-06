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Единственный официальный магазин FIFA откроется в ТРК «Небо»
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Единственный официальный магазин FIFA откроется в ТРК «Небо» 

Собака 27 минут назад
Фото: Собака
Официальный магазин FIFA откроется в ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде 10 апреля. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».
Магазин станет единственным в регионе, его открытие проводится в рамках мероприятий по улучшению инфраструктуры области.
В торжественной церемонии открытия примут участие временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, и.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский, послы города-организатора, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина и российский футболист Дмитрий Булыкин. Всех участников мероприятия будет сопровождать официальный талисман Чемпионата мира по футболу 2018 года — Забивака.
Торжественное открытие магазина состоится 10 апреля в 16:00.
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