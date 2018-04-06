Единственный официальный магазин FIFA откроется в ТРК «Небо»

Официальный магазин FIFA откроется в ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде 10 апреля. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Магазин станет единственным в регионе, его открытие проводится в рамках мероприятий по улучшению инфраструктуры области.

Торжественное открытие магазина состоится 10 апреля в 16:00.