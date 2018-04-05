Полцарства за контент: какие подходы в маркетинге ведут к успеху

Инструментов маркетингового продвижения десятки, некоторые считают даже, что их сотни. Но какие из них лучшие? В этой статье расскажем о 5 самых эффективных трендах этого года, применяя которые с вашим бизнесом прибудет сила.

1. Пишите собственные статьи

Одна из главных тенденций, которая началась еще в 2017 году и все больше показывает свою эффективность — собственные статьи и личный контент бренда. Лучший пример — Тинькофф Банк с его Тинькофф-журналом, где полезные статьи ненавязчиво рассказывают об услугах банка: кредитах, автострахования, подключения овердрафта к карте.

Начать можно с блога на сайте, а в продвинутой версии — завести собственный журнал, выпускать текстовый, аудио— и визуальный контент с возможностью комментирования или разработать платформу, на которой пользователи могут вести собственные блоги и читать полезную информацию от компании. В каждой статье на сайте обязательно сделайте форму для сбора данных, которая может выглядеть как поле для ввода e-mail. Потом на этот адрес можно отправлять сообщения с полезным контентом, а затем вывести клиента на диалог с продавцом и на продажу. Еще один маркетинговый бонус: если рекламные кампании ведут на статью, а не на страницу «Услуги», «Каталог» или «Заказать», то стоимость привлеченного пользователя становится ниже за счет более низкой цены клика, и условия, что статья отвечает на основные проблемы, с которым сталкивается пользователь.

2. Вовлекайте пользователя в игру

Практика показывает, что любая игровая форма (тест, опрос, конкурс) эффективнее и дешевле классической таргетированной рекламы, баннеров и видеороликов. Игровые формы —простой способ собирать базы для последующего контакта с заинтересованными пользователями и настройки триггерной стратегии. Такой подход позволяет привлекать максимальное количество целевых пользователей по цене ниже в 10 раз, чем обычный баннер.

И обязательное условие — результат теста должен содержать что-то побуждающее поделиться в соцсетях. Если вы представляете магазин одежды для детей, то тест, например может быть таким: «определи профессию своего ребенка». Пока пользователь проходит тест, сделайте внутри несколько «касаний» с вашим брендом, упомяните проблему, с которой сталкивается пользователь и покажите, как ваш продукт или сервис может ее решить. На старте теста можно просить авторизоваться с помощью социальных сетей, чтобы потом подогревать пользователей рассылкой. В конце попросите поделиться в социальных сетях результатами, в знак благодарности разыграйте приз.

Тесты могут быть направлены на удовлетворение эго пользователей или выявлять что-то, что наоборот идет в разрез с собственным представлением о себе (для тех, кто способен на самоиронию).

3. Больше видео «из-за кулис»

Backstage компании удобно показывать в Facebook и Instagram. Видео-рассказы можно добавлять и в рассылки. Публике интересно смотреть на внутреннюю составляющую бизнеса, а также получать обратную связь в виде, например, ответов топ-менеджеров на популярные вопросы о продукте или услуге. Подобный формат повышает уровень вовлеченности. У клиентов будет создаваться впечатление, что основатели бизнеса — такие же реальные люди, которые всеми силами пытаются сделать пользовательский опыт лучше.

4. Размещение у видеоблогеров

Авторы youtube-роликов уверенно забирают бюджеты у телерекламы. Размещение на популярном видео-хостинге куда удобнее и эффективнее. Для начала отберите несколько видеоблоггеров, посмотрите, кто их комментирует — так вы поймете, ваша ли это целевая аудитория. Сделайте пару тестовых интеграций и посмотрите на реакцию людей. Сколько было заказов, какие страхи у аудитории (они обязательно расскажут вам об этом в комментариях под видео). И если у вас получится сделать масштабируемый канал привлечения, то имеет смысл подойти к вопросу более глобально, и начать искать блоггеров с большим потенциалом, чтобы забирать их в адвокаты своего бренда на эксклюзивных условиях.

На больших оборотах не обязательно работать с блогерами вручную. В помощь придет сервис Adhive.tv, где можно будет запустить рекламу у миллиона блоггеров, нажав одну кнопку. Еще один удобный сервис с возможностью интеграции в инструменты таргетированной рекламы — Insense.pro.

5. Использование чат-ботов

На службу брендов встает все больше программ, которые занимаются не только поддержкой пользователей, но и выполняют роль канала привлечения клиентов. Первые тесты показали, что боты дают в 5-7 раз лучший результат, чем рассылки. По охвату они также впереди. Поэтому в этому году стоит ожидать расцвета платформ, предлагающих рассылки в мессенджерах соцсетей: TextBack (в России ) и ManyChat (во всем мире). В Южной Америке и Штатах внедрение чат-ботов в воронку продаж увеличивают выручку в несколько раз.

Попробуйте интегрировать чат-бот механику в любой канал первой маркетинговой коммуникации (Facebook Target, Виджеты на сайт, Сбор подписчиков из группы), вы будете удивлены результатами. Привлекая инвесторов со всего мира для одного из бизнесов, мы вели траффик не сразу на сайт, а в беседу с ботом, таким образом сократили стоимость привлечения клиента в 2,5 раза.

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