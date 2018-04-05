Зампостпреда ЕС в РФ: отношения Евросоюза и России сохраняют большой потенциал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 5 апреля. / ТАСС /. Отношения России Евросоюзом далеки от идеальных, но сохраняют большой потенциал. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя ЕС в РФ Свен-Олов Карлссон, выступая на IX форуме «Северного измерения».

"Хотя наши отношения далеки сегодня от идеальных, у них сохраняется большой потенциал, — сказал он. — Я твердо верю, что поддержание диалога и совместное преодоление трудностей помогут сократить разрыв между нами, а именно в этом цель «Северного измерения».

Карлссон отметил, что в России продолжают работать программы Евросоюза в области науки, культуры, образования, сохраняется обширный потенциал для инвестиций. Россияне остаются в числе лидеров по обращению за шенгенскими визами. «В прошлом году примерно пятую часть обратившихся за шенгенскими визами составили граждане РФ, причем в 80% случаев выдавалась многократная шенгенская виза», — добавил он.