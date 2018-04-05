Замглавы Минздрава РФ раскритиковала здравоохранение Белгородской области

Журналистов на заседание не пустили. Спустя два месяца пожелавшие остаться анонимными медики предоставили прессе аудиозапись совещания, на которой можно услышать, как Яковлева раскритиковала состояние здравоохранения в регионе.

В первую очередь замминистра обратила внимание на «нарисованную» статистику. По ее словам, в Белгородской области «старость» находится на втором месте по причинам смертности населения. Однако на самом деле в эту категорию заносят смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Яковлева обратилась к начальнику областного депздрава Наталии Зубаревой с предложением уволить главного статистика. Он что, не видел, какой позор у него выходит? — заявила она. — Вы что думаете, что идиоты в Минздраве сидят? И самое главное: вы кого обманываете? Вы обманываете себя и свое население.

По мнению замминистра, в области неправильно оптимизируют систему здравоохранения, сокращая количество коек и закрывая стационары в районах.

Кроме того Яковлева отметила, что в регионе 70% машин скорой помощи в регионе — старые, им больше пяти лет. В целом по стране этот показатель составляет ниже 45%. По ее словам, ситуация со скорыми на Белгородчине обстоит хуже, чем в самых бедных регионах центральной России.

Замминистра также заметила, что в области снижается младенческая смертность, однако повышается «мертворождаемость». Яковлева предположила, что таким образом медики «прячут» реальную статистику.

В областном депздраве сообщили, что учли все рекомендации и на данный момент «работают над устранением проблемных точек».