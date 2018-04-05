Замглавы Минздрава РФ раскритиковала здравоохранение Белгородской области 

В январе замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева посетила с проверкой Белгородскую область. Она проехала по нескольким больницам и поликлиникам региона, а затем провела закрытое заседание с делегацией Минздрава и руководством регионального департамента здравоохранения и социальной защиты населения.
Журналистов на заседание не пустили. Спустя два месяца пожелавшие остаться анонимными медики предоставили прессе аудиозапись совещания, на которой можно услышать, как Яковлева раскритиковала состояние здравоохранения в регионе.
В первую очередь замминистра обратила внимание на «нарисованную» статистику. По ее словам, в Белгородской области «старость» находится на втором месте по причинам смертности населения. Однако на самом деле в эту категорию заносят смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
Яковлева обратилась к начальнику областного депздрава Наталии Зубаревой с предложением уволить главного статистика. Он что, не видел, какой позор у него выходит? — заявила она. — Вы что думаете, что идиоты в Минздраве сидят? И самое главное: вы кого обманываете? Вы обманываете себя и свое население.
По мнению замминистра, в области неправильно оптимизируют систему здравоохранения, сокращая количество коек и закрывая стационары в районах.
Кроме того Яковлева отметила, что в регионе 70% машин скорой помощи в регионе — старые, им больше пяти лет. В целом по стране этот показатель составляет ниже 45%. По ее словам, ситуация со скорыми на Белгородчине обстоит хуже, чем в самых бедных регионах центральной России.
Замминистра также заметила, что в области снижается младенческая смертность, однако повышается «мертворождаемость». Яковлева предположила, что таким образом медики «прячут» реальную статистику.
В областном депздраве сообщили, что учли все рекомендации и на данный момент «работают над устранением проблемных точек».