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Тележурналист Первого канала приедет на медиафорум в Южно-Сахалинск
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Тележурналист Первого канала приедет на медиафорум в Южно-Сахалинск 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
На первый международный медиафорум российских островов, который пройдет 12–13 апреля в Сахалинском государственном университет приедет тележурналист и комментатор отдела корреспондентов службы эфира дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Антон Верницкий. Эксперт примет участие в пленарном заседании и проведет творческую встречу, где поделится профессиональным опытом с коллегами, передает ИА SakhalinMedia.
Отметим, что в медиафоруме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.
В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.
Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом.
В состав организационного комитета первого международного медиафорума российских островов входят правительство Сахалинской области, Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России.
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