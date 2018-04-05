Тележурналист Первого канала приедет на медиафорум в Южно-Сахалинск

На первый международный медиафорум российских островов, который пройдет 12–13 апреля в Сахалинском государственном университет приедет тележурналист и комментатор отдела корреспондентов службы эфира дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Антон Верницкий . Эксперт примет участие в пленарном заседании и проведет творческую встречу, где поделится профессиональным опытом с коллегами, передает ИА SakhalinMedia.

Отметим, что в медиафоруме примут участие СМИ Сахалинской области , Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.

В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.

Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом.

В состав организационного комитета первого международного медиафорума российских островов входят правительство Сахалинской области, Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России.