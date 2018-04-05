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ТЦ и кинотеатр в Ульяновске приостановили работу из-за нарушений пожарной безопасности
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ТЦ и кинотеатр в Ульяновске приостановили работу из-за нарушений пожарной безопасности 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Ульяновск-город новостей
УЛЬЯНОВСК, 5 апреля. /ТАСС/. Крупный торговый центр, кинотеатр и несколько игровых площадок в Ульяновске приостановили деятельность из-за выявленных нарушений. Об этом сообщил в четверг ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.
"Функционирование торгово-развлекательного центра «Альянс», кинотеатра «Луна» и учреждения для проведения игровых квестов «КвестДром» полностью приостановлено. Кроме того, временно прекращена работа детской игровой зоны «Лазертаг», а также детских площадок «ИгроПарк» и «Чемпион» в торговом центре «Пушкаревское кольцо»", — сказал собеседник агентства.
Торгово-развлекательный центр «Альянс» находится в одном из самых густонаселенных районов Ульяновска, на пересечении двух оживленных автомагистралей. В нем расположены детский развлекательный центр, кафе с бесплатным WI-FI доступом, гипермаркет компьютерной и бытовой техники, несколько салонов связи.
Надзорное ведомство намерено требовать возбуждения уголовных дел по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
"В ходе проверок об обеспечении безопасности на коммерческих и иных объектах с массовым пребыванием людей надзирающими прокурорами региона на сегодняшний день уже возбуждены 128 дел об административных правонарушениях, направлены в суды 19 исков о приостановлении деятельности хозяйствующих субъектов, внесены 58 представлений. На данный момент региональными органами прокуратуры совместно со специалистами проверены более 350 объектов из 363, на 300 из которых выявлены нарушения", — сказал собеседник агентства.
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