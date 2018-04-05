ТЦ и кинотеатр в Ульяновске приостановили работу из-за нарушений пожарной безопасности

УЛЬЯНОВСК , 5 апреля. / ТАСС /. Крупный торговый центр, кинотеатр и несколько игровых площадок в Ульяновске приостановили деятельность из-за выявленных нарушений. Об этом сообщил в четверг ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

"Функционирование торгово-развлекательного центра «Альянс», кинотеатра «Луна» и учреждения для проведения игровых квестов «КвестДром» полностью приостановлено. Кроме того, временно прекращена работа детской игровой зоны «Лазертаг», а также детских площадок «ИгроПарк» и «Чемпион» в торговом центре «Пушкаревское кольцо»", — сказал собеседник агентства.

Торгово-развлекательный центр «Альянс» находится в одном из самых густонаселенных районов Ульяновска, на пересечении двух оживленных автомагистралей. В нем расположены детский развлекательный центр, кафе с бесплатным WI-FI доступом, гипермаркет компьютерной и бытовой техники, несколько салонов связи.

Надзорное ведомство намерено требовать возбуждения уголовных дел по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».