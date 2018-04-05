В Госдуму внесли законопроект об акционировании «Почты России»

Правительство уже вносило аналогичный законопроект в 2014 году, но он так и не получил движения. Там не учитывались вопросы, которые справедливо беспокоят сенаторов и депутатов, отметилглава Минкомсвязи Николай Никифоров , представляя журналистам новый документ. В нем, по его словам, учтены все нюансы с тем, чтобы "Почта России" сохранила свои социальные функции (речь идет о сохранении убыточных отделений почтовой связи) и коллектив — в ходе акционирования сокращений не произойдет. Глава «Почты России» Николай Подгузов также пообещал сохранить почтовые отделения на территории всей страны и социальные гарантии для сотрудников почты после создания акционерного общества.

После акционирования сотрудникам «Почты России» обещают регулярные повышения зарплат

В законопроекте прописано, что закрыть отделение связи можно будет на основании решения совета директоров и по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, который курирует вопросы связи. Прописаны и нормативы для городских почтовых отделений — не более 15 тысяч жителей и расстояние между соседними отделениями не более полутора километров. В сельской местности это расстояние должно быть не менее шести километров, если нет другого решения правительства по территориальному планированию региона. Сейчас эти вопросы законодательно не закреплены, хотя в советское время регулировались государством.

Форма акционерного общества дает дополнительные возможности для управления активами, в том числе недвижимостью, которая сейчас закреплена за ФГУП, но не является его собственностью. В конкурентной среде работа в форме ФГУПа накладывает определенные ограничения, которые делают нашу деятельность менее эффективной, отметил Николай Подгузов.

"Новая организационная форма позволит быстрее внедрить цифровизацию почтовых процессов, — объяснил он смысл преобразований. — Мы ставим перед собой задачу через построение национальной логистической системы доставлять посылку за двое суток. Мы сможем выйти на регулярное повышение зарплат на предприятии, направляя на эти цели заработанные деньги".

В проекте подробно прописаны условия формирования совета директоров и круга его полномочий. Стопроцентным собственником предприятия останется государство.

Подгузов рассчитывает, что законопроект будет принят в весеннюю сессию (в этом году она продлена до 1 августа), а процедуры реорганизации ФГУПа в акционерное общество завершатся в конце 2018 года — начале 2019 года. Почта готова к акционированию, на 95 процентов имущественного комплекса зарегистрировано право собственности РФ и хозяйственное ведение ФГУПа.

Цифра

15 тысяч жителей — такой норматив нагрузки будет действовать для почтовых отделений в городах.