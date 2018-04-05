В Госдуму внесен новый законопроект об акционировании «Почты России»

Группа депутатов и сенаторов внесли сегодня в Госдуму новый законопроект об акционировании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Почта России"

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров поблагодарил парламентариев за инициативу. Он отметил, что цель нового законопроекта сделать «Почту России» современным акционерным обществом. «Депутаты подготовили расширенный текст документа и там учтена социальная роль почты, вопрос кадров, имущества. Какие бы процедуры преобразования не шли, все должно делаться в рамках норм закона», — сказал министр.

"Готовы отработать текст законопроекта, отработать отзыв со стороны правительства и рассчитываем на конструктивный диалог", — добавил министр. «Комплексный законопроект о переводе предприятия в непубличное акционерное общество», — так оценил глава предприятия «Почта России» Николай Подгузов . «Такой формат позволит выполнять социальную функцию и сохранить территориальные отделения на территории всей страны», — сказал он.

Почта уже готова к акционированию, 95 процентов имущественного комплекса зарегистрировано и есть механизмы, которые обеспечивают полностью переход этого имущества из ФГУП в акционерное общество, отметил Подгузов.

"Не предусматривается сокращение и коллектива при преобразовании почтового предприятия. Новый законопроект прописывает соцгарантии коллективу", — отметил он.