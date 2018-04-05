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Новый свинокомплекс в Нижегородской области пополнился на 4,2 тыс. голов свиней
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Новый свинокомплекс в Нижегородской области пополнился на 4,2 тыс. голов свиней 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Newsroom24
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Новый свиноводческий комплекс в Большемурашкинском районе Нижегородской области пополнили на 4,2 тыс. голов молодых свиней. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.
"На новый свинокомплекс области завезли 4,2 тыс. голов молодняка свиней. Выход свинокомплекса на полную мощность с учетом имеющихся производств в регионе позволит полностью обеспечить внутренние потребности в свинине", — приводит пресс-служба слова и. о. министра областного Минсельхозпрода Алексея Морозова.
По информации пресс-службы, поступивший молодняк свиней будет использоваться для воспроизводства основного стада. Ожидается, что в мае текущего года этот свинокомплекс, рассчитанный на 6 тыс. свиней, увеличится еще на 1,8 тыс. голов.
Свинокомплекс в Большемурашкинском районе построил норвежский инвестор — компания «Раша Балтик Порк Инвест». В феврале 2018 года также стало известно, что компания построит в Нижегородской области еще два крупных свиноводческих комплекса на 180 тыс. голов каждый. По словам врио области Глеба Никитина, их открытие позволит создать в регионе 200 дополнительных рабочих мест с заработной платой не менее средней по отрасли.
"Кроме того, важно, что инвестор принесет в регион не только деньги, но и самые современные технологии, которые мы впоследствии можем тиражировать и на других предприятиях, повышая культуру сельскохозяйственного производства в целом", — подчеркнул Никитин.
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 Ещё 3 источника 
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