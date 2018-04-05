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На новый свиноводческий комплекс Большемурашкинского района завезли свиней
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На новый свиноводческий комплекс Большемурашкинского района завезли свиней 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
На новый свиноводческий комплекс Большемурашкинского района (ООО «ННПП-2») завезено 4200 голов ремонтного молодняка свиней. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде. Ремонтный молодняк свиней будет использоваться в дальнейшем для воспроизводства основного стада. Как напомнили в ведомстве, свинокомплекс рассчитан на 6000 основных свиноматок полного цикла. В мае текущего года свинопоголовье увеличится ещё на 1800 голов.
«Выход свинокомплекса на полную мощность с учетом имеющихся производств в регионе позволит полностью обеспечить внутренние потребности в свинине», — заявил и.о. министра областного Минсельхозпрода Алексей Морозов.
Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве правительства Нижегородской области с ООО «Правдинское Свино Производство-2» (входит в структуру норвежской компании «Раша Балтик Порк Инвест»). По словам Глеба Никитина, компания взяла на себя обязательства по строительству двух свиноводческих комплексов в регионе на 180 000 голов каждый. Открытие этих производств позволит создать в районах области 200 дополнительных рабочих мест с заработной платой не менее средней по отрасли. Объем инвестиций по каждому проекту составит 3,6 млрд рублей (без НДС).
«Важно, что инвестор принесет в регион не только деньги, но и самые современные технологии, которые мы впоследствии можем тиражировать и на других предприятиях, повышая культуру сельскохозяйственного производства в целом, — подчеркнул Глеб Никитин. — В частности, новые комплексы будут отличаться высокой степенью санитарной защиты, что позволит исключить проникновение вирусов опасных заболеваний к животным».
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