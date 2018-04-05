На новый свиноводческий комплекс Большемурашкинского района завезли свиней

На новый свиноводческий комплекс Большемурашкинского района (ООО «ННПП-2») завезено 4200 голов ремонтного молодняка свиней. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде. Ремонтный молодняк свиней будет использоваться в дальнейшем для воспроизводства основного стада. Как напомнили в ведомстве, свинокомплекс рассчитан на 6000 основных свиноматок полного цикла. В мае текущего года свинопоголовье увеличится ещё на 1800 голов.

«Выход свинокомплекса на полную мощность с учетом имеющихся производств в регионе позволит полностью обеспечить внутренние потребности в свинине», — заявил и.о. министра областного Минсельхозпрода Алексей Морозов

Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве правительства Нижегородской области с ООО «Правдинское Свино Производство-2» (входит в структуру норвежской компании «Раша Балтик Порк Инвест»). По словам Глеба Никитина, компания взяла на себя обязательства по строительству двух свиноводческих комплексов в регионе на 180 000 голов каждый. Открытие этих производств позволит создать в районах области 200 дополнительных рабочих мест с заработной платой не менее средней по отрасли. Объем инвестиций по каждому проекту составит 3,6 млрд рублей (без НДС).