Дорожники пытаются возместить ущерб, нанесённый экологии РФ строительством

Росавтодоре считают, что дорожная инфраструктура в России уже стала экологичнее.

Федеральное дорожное агентство не только строит, реконструирует и ремонтирует трассы в России, но и старается возместить ущерб, нанесённый при этом экологии, об этом рассказали в пресс-центре ведомства. Известно, что в ходе разработки каждого проекта специалисты отдельно занимаются разделом охраны окружающей среды.

В качестве примера в Росавтодоре привели использование локальных очистных сооружений для отвода и очистки сточных вод с дорог и мостов. В 2017 году такие технологии применялись при капремонте федеральных трассах Карелии Мурманской области (всего установлено 367 таких очистных сооружений). В текущем году их количество вырастет на 140 единиц.

Новости / Авто и общество

Распоряжение о строительстве новой федеральной дороги подписано премьер-министром РФ Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 27 декабря 2017 года №2955-р, согласно которому в схему территориального планирования включается строительство автодорожного обхода города Волгограда ….

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Также ведомство занимается рекультивацией тех земель, которые пострадали из-за проведения ремонтных и строительных мероприятий. В прошлом году специалисты восстанавливали земли вдоль трасс А-322 (2,2 гектара) и Р-256 (27,8 гектара).

Помимо этого работники ведомства высаживают зелёные насаждения взамен попавших в зону строительства, причём на эти работы действует гарантия.

В планах дорожников на ближайшее десятилетие — сокращение негативного воздействия транспортного шума на окружающую среду и население. В местах интенсивного трафика уже сейчас строят специальные шумозащитные экраны. Такие сооружения на конец прошлого года были на 330 000 погонных метров федеральных трасс.

В Росавтодоре рассказали о мониторинге атмосферного воздуха, приведя в пример установку у Кольцевой автомобильной дороги (проходит по территории Санкт-Петербурга Ленинградской области ) стационарных постов, следящих за уровнем содержания вредных веществ, которые образуются при сгорании топлива.

Лаборатория проводит разовые измерения уровней загрязнения атмосферы в жилой зоне, прилегающей к этой дороге и делает вывод что концентрация вредных веществ не превышает ныне действующие в РФ санитарные нормативы.

Однако, если вспомнить историю с «хитрыми» дизелями машин концерна VW, то можно предположить, что в России к эконормам в области окружающей среды относятся не так строго, как например в Европе. Напомним, в некоторых моделях автомобилей Volkswagen, Skoda, Audi и Seat использовалось ПО, которое позволяло на тестах занижать уровень выбросов вредных веществ. При этом в обычном режиме движения моторы превышали установленные в Европе стандарты (в ряде случаев в 40 раз). Тогда начался массовый отзыв машин, который затронул и Россию (почти 43 000 экземпляров), но в Минпромторге отметили, что дизели VW в любом случае российское эконормы не нарушили. Можно сделать вывод о том, что люди, живущие по разные стороны «окна в Европу», дышат совсем разным воздухом.

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По материалам: www.kolesa.ru