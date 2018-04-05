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Секретами создания IT-бизнеса поделятся на Волоколамке
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Секретами создания IT-бизнеса поделятся на Волоколамке 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Бесплатная лекция «Вход в IT-индустрию и выход в свой бизнес» пройдет 5 апреля в САО. Слушатели соберутся в IT-центре МАИ на Волоколамке. Об этом сообщили в пресс-службе МАИ. Участники узнают об управлении IT-бизнесом: поиске идеи, создании продукта и первых шагах, — а также смогут задать свои вопросы.
— Спикер Дмитрий Астапкович — гуру компьютерной графики, создатель и руководитель проектов, IT-бизнесмен, — уточнил сотрудник пресс-службы. — Ведущий расскажет, где искать контакты с индустрией, поделится ценной информацией, касающейся работы и зарплаты в IT-сфере.
Адрес IT-центра МАИ: Волоколамское ш., д. 4, корп. 6. Начало в 17.00.
Регистрация по ссылке: https://it-mai.timepad.ru/event/693748/. Гостям, не имеющим пропуска в МАИ, следует предварительно обратиться к Екатерине Виноградовой: kate.kvin@yandex.ru. В день мероприятия с собой нужно иметь паспорт для прохода в университет. (мю)
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