Секретами создания IT-бизнеса поделятся на Волоколамке

Бесплатная лекция «Вход в IT-индустрию и выход в свой бизнес» пройдет 5 апреля в САО. Слушатели соберутся в IT-центре МАИ на Волоколамке. Об этом сообщили в пресс-службе МАИ. Участники узнают об управлении IT-бизнесом: поиске идеи, создании продукта и первых шагах, — а также смогут задать свои вопросы.

— Спикер Дмитрий Астапкович — гуру компьютерной графики, создатель и руководитель проектов, IT-бизнесмен, — уточнил сотрудник пресс-службы. — Ведущий расскажет, где искать контакты с индустрией, поделится ценной информацией, касающейся работы и зарплаты в IT-сфере.

Адрес IT-центра МАИ: Волоколамское ш., д. 4, корп. 6. Начало в 17.00.