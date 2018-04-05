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Представители фонда «Старость в радость» прочтут лекцию в «Благосфере» на севере столицы
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Представители фонда «Старость в радость» прочтут лекцию в «Благосфере» на севере столицы 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В рамках «волонтерского четверга» в центре «Благосфера» на севере Москвы 5 апреля выступят представители фонда «Старость в радость». Как сообщили в пресс-службе центра, на лекцию приглашаются все, кто хочет помогать старикам.
«Гости узнают, так ли это страшно, поймут, как можно помогать, не переступая порог. Также прозвучат ответы на практические вопросы: как записаться в поездку с фондом, далеко ли ехать, что брать с собой, кто оплачивает дорогу, откуда активисты берут сладости и подгузники, что разумно надеть, кормят ли волонтеров обедом», — говорится в сообщении пресс-службы.
Начало в 19.00. Чтобы послушать лекцию, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Благосферы».
Напоминаем, центр «Благосфера» находится по адресу 1-й Боткинский проезд, д. 7, стр. 1. (мю)
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