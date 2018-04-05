Статьи авторов с институтским адресом электронной почты цитируют лучше

Ученые проанализировали, есть ли корреляция между доменом адреса электронной почты ведущего автора статьи и количеством ее цитирований. Оказалось, что статьи, у авторов которых адрес расположен на стороннем сервисе, цитируют хуже. Исследование опубликовано журнале Scientometrics, а сами авторы указали университетский Email.

Современные наукометрические базы данных содержат информацию о миллионах научных статьей. Правила оформления текстов в журналах к тому же требуют от авторов следовать определенному шаблону. В статьях обязательно должны быть нескольких разделов, такие как аннотация, ключевые слова, информация об авторах, ссылки и так далее. Все это позволяет ученым проводить на основе подобной информации большое количество статистических исследований в попытке обнаружить корреляции, связи, временные тренды, географическую специфику и другие показатели.

В новой работе авторы решили изучить, как домен адреса электронной почты ведущего автора влияет на то, сколько раз ее цитируют. Идею подарил скандал и последующий отзыв 107 статей из Journal of Tumor Biology. Оказалось, что в той ситуации фигурировали поддельные отзывы, отправленные от имени ученых с адресов, располагавшихся на общедоступных сервисах. Чтобы бороться с подобной практикой, новая редакция журнала стала требовать от ученых указывать «академический» e-mail.

В качестве входных данных ученые использовали все публикации из Web of Science с 2008 по 2012 год, к которым есть доступ у Нанкинского сельскохозяйственного университета в Китае — месте работы двух из трех авторов. Всего таких документов оказалось 4 428 878, в автоматическом режиме ученые смогли извлечь адреса из 3 061 176. Чтобы упростить классификацию, исследователи оставили только домены, которые попадаются не менее десяти раз — таких оказалось 19 247, им соответствовало 2 869 789 публикаций. Затем все домены разделили на два класса: принадлежащие институтам и остальные. В первую группу попало 18 698 доменов, а во вторую — 549.

В результате оказалось, что статьи авторов, адрес электронной почты которых располагался не на сайте института, цитируют намного хуже: за весь период 2,56 ссылок на публикацию против 5,36. Также авторы обнаружили заметные географические отличия: в Швеции Швейцарии e-mail на сайте института встречался более чем в 30 раз чаще, чем сторонний, а в Индии — почти на треть реже. Также прослеживается не очень выраженная корреляция между доминированием принадлежащих институтам адресов и количеством цитирований на публикацию: в верхних пяти строчках обоих списков совпадают четыре страны — Швеция, Швейцария, Нидерланды США . Статьи ученых из тех стран, где много пользуются сторонними сервисами, цитирую хуже — самые неутешительные результаты показали Россия , Китай и Индия.

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