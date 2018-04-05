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Катя Лель: «Я со временем научилась говорить себе „стоп“
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Катя Лель: «Я со временем научилась говорить себе „стоп“ 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Певица Катя Лель — нечастый гость светских вечеринок. Но уж если появляется, обычно удивляет публику своим очередным нарядом. Впрочем, как выясняется, подход к стилю и моде у артистки довольно серьезный. Выбирать одежду ей помогает даже собственный муж.
«Правда, перед этим он со мной советуется, потому что знает: если мне это не понравится, я не буду носить. Сама я, кстати, тоже его балую обновками. Хотя, когда покупаю ему вещь, он говорит: «Я это не надену». На что я отвечаю: «Вот увидишь, эта вещь будет твоей любимой!» Так и происходит», — призналась Катя на недавней вечеринке. В процессе размышлений о моде певица Лель также поведала WomanHit.ru по секрету, что избавилась от давней зависимости — шопоголизма.
«Если раньше я была шопоголиком, то со временем научилась говорить себе «стоп». Если раньше я могли зайти в магазин и взять то, что я даже не надела бы: это потом висело бы с этикетками, и я бы это раздаривала, то теперь я научилась в плохом настроении не заходить в магазин. Делать это спокойно, не налету. Раньше могла даже не мерить, взять свой размер и убежать. Теперь могу позволить себе спокойно примерить, выпить чашечку кофе.
Я теперь задаю себе вопрос: «А захочешь ли ты это носить с удовольствием?» Все-таки, наконец-то, я научилась выбирать одежду, которая мне будет нравиться. У меня большая гардеробная, но мне всегда мало, я говорю себе: «Когда же у меня будет вся квартира в качестве гардеробной?» — не без улыбки рассказала артистка.
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