Володин заявил о необходимости ответа на хамство США

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создании препятствий для работы российского бизнеса, сообщает сайт нижней палаты ФС РФ.

«Мы планируем обсудить законопроект на Совете Государственной Думы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать еще раз с экспертами и Правительством России. После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Государственной Думы», — отметил Вячеслав Володин.

Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц.

Проект федерального закона предоставляет Правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.