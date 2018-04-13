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Володин заявил о необходимости ответа на хамство США
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Володин заявил о необходимости ответа на хамство США 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создании препятствий для работы российского бизнеса, сообщает сайт нижней палаты ФС РФ.
«Мы планируем обсудить законопроект на Совете Государственной Думы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать еще раз с экспертами и Правительством России. После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Государственной Думы», — отметил Вячеслав Володин.
Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц.
Проект федерального закона предоставляет Правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.
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