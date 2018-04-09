Володин: решение США о выходе из СВПД по ядерной программе Ирана будет неправильным

Спикер в понедельник прибыл в Тегеран с официальным визитом, в рамках которого встретится с президентом страны Хасаном Роухани и председателем Меджлиса (парламента) Али Лариджани.

"Это будет неправильное решение, если Америка его примет", — сказал Володин в интервью иранскому телевидению, отвечая на вопрос о том, как он оценивает позицию Вашингтона по этому вопросу и последствия его возможного выхода из СВПД. «Более того, это будет решение, которое затронет многие страны. Надеюсь, что разум восторжествует и США на это не пойдут», — подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ.

После этого журналист поинтересовался мнением спикера о том, продолжит ли сделка действовать в случае выхода из нее Вашингтона, если другие стороны продолжат выполнять ее положения. «Есть большая заинтересованность у всех стран, чтобы все-таки соглашение действовало в этой части», — ответил Володин. Вместе с тем он призвал «обсуждать позитивный сценарий развития событий» и «говорить о последствиях, если США пойдут на разрыв отношений в этой сфере».

12 января этого года президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Американский лидер напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано «лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки».

Сдерживание России и Ирана

США пытаются с помощью санкций сдержать развитие России, так же как и Ирана, когда в отношении него Вашингтоном принимались подобные решения.

"Санкции и санкционные списки — попытка сдержать развитие России, так же как и попытка сдержать развитие Ирана, когда такие решения принимались по отношению к Исламской Республике Иран", — сказал Володин, отвечая на вопрос о том, каким он видит дальнейшее развитие отношений между Россией и США в контексте недавних недружественных действий Вашингтона в отношении Москвы . «Поэтому необходимо исходить из того, что дружественными эти решения не назовешь», — констатировал он.

Москва исходит из того, что «необходимо следовать выстраиванию двусторонних отношений в первую очередь на принципах дружбы, взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и принципов невмешательства в дела суверенных государств», продолжил председатель Госдумы. «США в этих вопросах не придерживаются таких принципов и вряд ли санкционная политика может способствовать развитию отношений», — добавил он.

"Со своей стороны Россия подчеркивала и подчеркивает необходимость выстраивания диалога, дружеских отношений, и в этом заключается наша внешняя политика как по отношению к США, так и по отношению к другим странам", — заключил Володин.

Новые санкции против РФ На этот раз, в минувшую пятницу, 6 апреля, Вашингтон ввел санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям минфина , активы всех 24 перечисленных граждан и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию. Американцам отныне запрещено поддерживать какие-либо деловые отношения с фигурантами перечня.