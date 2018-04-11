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Володин призвал ответить на «хамское поведение» США
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Володин призвал ответить на «хамское поведение» США 

Российская Газета 11 апреля 2018
Фото: Российская Газета
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Дмитрия Медведева ответить зеркально на санкции, введенные министерством финансов США против российских компаний и предпринимателей.
Володин назвал действия США «хамским поведением». По его словам, американские власти занимаются «неприкрытым лоббизмом своих интересов» и препятствуют работе российского бизнеса.
Также Володин призвал поддержать попавшие под санкции компании, чтобы не допустить разорения предприятий, являющихся единственным местом работы для жителей моногородов. «Речь идет о многотысячных трудовых коллективах, о зарплатах людей, об их семьях, их жизненных планах и благополучии», — приводит слова Володина ТАСС.
В начале апреля США включили в новый санкционный список 38 бизнесменов, официальных лиц и компаний из России. Под санкции попали, в частности, глава ВТБ Андрей Костин, президент "Русала" Олег Дерипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер. В течение трех дней после введения санкций против Дерипаски акции «Русала» упали на 50 процентов, а курс евро впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей.
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