Володин надеется, что США не выйдут из соглашения по Ирану

Володин прибыл в понедельник в Тегеран с официальным визитом, в рамках которого встретится с президентом Хасаном Роухани и своим коллегой Али Лариджани, а также откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума.

"Это будет неправильное решение, если Америка его примет", — ответил Володин в интервью иранскому телевидению на вопрос, как он оценивает позицию Вашингтона и последствия его возможного выхода из соглашения.

"Более того, это будет решение, которое затронет многие страны. Надеюсь, что разум восторжествует и США на это не пойдут", — подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.

После этого журналист поинтересовался мнением Володина о том, продолжит ли сделка действовать в случае выхода Вашингтона, если другие стороны продолжат выполнять ее положения. «Есть большая заинтересованность у всех стран, чтобы все-таки соглашение действовало в этой части», — ответил российский депутат. Вместе с тем он призвал «обсуждать позитивный сценарий развития событий» и «говорить о последствиях, если США пойдут на разрыв отношений в этой сфере».

Китай, Франция, Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Великобритания Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза