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Володин надеется, что США не выйдут из соглашения по Ирану
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Володин надеется, что США не выйдут из соглашения по Ирану 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ТЕГЕРАН, 9 апр — РИА Новости. Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что в США восторжествует разум и они не выйдут из иранской ядерной сделки.
Володин прибыл в понедельник в Тегеран с официальным визитом, в рамках которого встретится с президентом Хасаном Роухани и своим коллегой Али Лариджани, а также откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума.
"Это будет неправильное решение, если Америка его примет", — ответил Володин в интервью иранскому телевидению на вопрос, как он оценивает позицию Вашингтона и последствия его возможного выхода из соглашения.
"Более того, это будет решение, которое затронет многие страны. Надеюсь, что разум восторжествует и США на это не пойдут", — подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.
После этого журналист поинтересовался мнением Володина о том, продолжит ли сделка действовать в случае выхода Вашингтона, если другие стороны продолжат выполнять ее положения. «Есть большая заинтересованность у всех стран, чтобы все-таки соглашение действовало в этой части», — ответил российский депутат. Вместе с тем он призвал «обсуждать позитивный сценарий развития событий» и «говорить о последствиях, если США пойдут на разрыв отношений в этой сфере».
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США выступают за изменение соглашения. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать «над исправлениями ее недостатков». В госдепе подчеркнули, что, «если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки».
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