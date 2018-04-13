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В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США
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В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США
РИА Новости
2 часа назад
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РИА Новости
СПИКЕР
ГОСДУМЫ
И ГЛАВЫ ФРАКЦИЙ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ В СВЯЗИ С АНТИРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКОЙ
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